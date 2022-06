Kyrgios la vuelve a liar... y atiza gratuitamente a Rafa Nadal en su bronca con el juez

Nick Kyrgios tuvo otra bronca más con el juez de silla de uno de sus partidos. El australiano se enfrentaba a Stefanos Tsitsipas en el ATP 500 de Halle y tuvo una discusión bastante acalorada antes de conseguir la victoria sobre el griego.

El polémico tenista se tomó su tiempo para secarse el sudor entre punto y punto y el juez de silla le castigó con un warning, provocando que Kyrgios sacase a relucir su mal carácter.

Al escuchar el aviso del juez, Kyrgios no daba crédito. "¿Por qué? ¿Por ir a por mi toalla?", preguntó el australiano. "Lo hago todo el tiempo. Estoy esperando a que alguien saque", prosiguió.

Visiblemente molesto, Kyrgios se fue a su banquillo y dejó el punto a medias mientras discutía con el juez. "No me importa. Lo hago todo el tiempo. Juego contra Rafa [Nadal]y todo el tiempo tengo que esperar cuando voy a sacar mientras se seca las manos. Y a él no le dicen nada", se quejó el australiano.