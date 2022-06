La afición del Barça presume de fichaje y lo comparan con Tchouaméni: el francés no sale bien parado

Es momento de fichajes en LaLiga y cada equipo presume de incorporaciones. El Real Madrid presentó en sociedad a Tchouaméni, mientras que el Barça hizo lo propio con Pablo Torre, y la afición catalana aprovecha para trolear a la flamante incorporación blanca por su falta de toque en comparación con la del blaugrana.

Tras la foto de rigor con la camiseta de su nuevo equipo, es habitual que los jugadores den unos toques al balón en el césped para tener imágenes 'de juego' con la equipación. Sin embargo, no todas las estrellas salen bien paradas en este momento. Tchouameni es uno de esos casos.

A ver no es Chochomeni de 100M pero a Pablo Torre no se le da nada mal eh pic.twitter.com/R5GHUVjFG9 — Borslord (@Borslord) June 15, 2022

Los 100 millones y la falta de toque, al menos de cabeza, son una combinación explosiva para los usuarios de redes sociales, que no han tenido ninguna piedad de Tchouaméni y han aprovechado para sacar pecho con la clase de un Pablo Torre mucho más acertado.

"A ver no es Chochomeni de 100M pero a Pablo Torre no se le da nada mal eh", publicaba un usuario, junto con el vídeo comparativo entre ambos jugadores. "No sabe ni dar 7-8 toques con la cabeza sin perder el equilibrio. Un tipo que le ha costado a la caverna 100M. De traca. Que lo que ha hecho él lo hago yo que soy camionero, no me jodas", responde otro tuitero. "Con el pelo de mocho que tiene y no se le queda incrustado el balón en la cabeza?", bromeaba una tercera usuaria. Desde luego, el sentido del humor no está reñido con las rivalidades deportivas.