Sigue coleando la vacunación de Djokovic: ahora podrían prohibirle jugar el US Open

Cuando parecía que ya casi estaba olvidado este asunto, vuelve a colear la no vacunación contra el Covid-19 de Novak Djokovic. El jugador serbio podría perderse el US Open si no presenta pruebas de contar con la pauta completa. De lo contrario no se le permitiría la entrada en el país.

Justo el mismo día que se hace oficial que el US Open permitirá participar a los tenistas rusos y bielorrusos, siempre que lo hagan bajo bandera neutral, se sabe también que Djokovic podría quedarse fuera del Grand Slam estadounidense por temas sanitarios.

Hoy por hoy, para entrar en Estados Unidos las autoridades solicitan a todos los visitantes extranjeros el certificado de vacunación contra el coronavirus. Algo que Novak Djokovic no tiene, ya que continúa en sus trece de no querer vacunarse y por lo tanto no contaría con un requisito indispensable para acceder al país.

El serbio ya se perdió el Open de Australia por no estar vacunado y además salió a la luz el intento de falsear un certificado con el que pretendía conseguir una exención médica. Ahora, pese a que sí disputo Roland Garros y se le espera en Wimbledon, todo apunta a que su presencia en el US Open está complicada.

Sin ir más lejos, Djokovic estaba en la lista de inscritos para el Masters 1.000 de Indian Wells, pero finalmente no compitió por no estar vacunado. Lo mismo le sucedió con el Torneo de Miami e igual le pasará con el US Open si Estados Unidos no relaja sus medidas sanitarias.