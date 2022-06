El US Open abre sus puertas a los tenistas rusos y bielorrusos, pero bajo "bandera neutral"

Los tenistas rusos y bielorrusos podrán disputar el cuarto Grand Slam de la temporada, el US Open, después de que la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) haya decidido permitirles participar bajo una "bandera neutral".

"La USTA permitirá que deportistas individuales de Rusia y Bielorrusia compitan en el US Open 2022, pero solo bajo una bandera neutral. Junto con los otros Grand Slams, la ITF, la ATP y la WTA, la USTA, propietaria y operadora del US Open, ha condenado previamente, y continúa condenando, la invasión no provocada e injusta de Ucrania por parte de Rusia", indicó en un comunicado.

"La USTA, junto con estas otras entidades de tenis, apoyó la prohibición de las Federaciones de Tenis de Rusia y Bielorrusia de la ITF y, por lo tanto, de todas las competencias internacionales por equipos, y la directiva para que los jugadores de esos países jueguen bajo una bandera neutral cuando compitan fuera de las competiciones internacionales por equipos", añade el organismo.

En este sentido, la USTA explica que "cada organización ha tenido que lidiar con circunstancias únicas que afectan sus decisiones" al haber permitido jugar a tenistas nacidos en ambos países. "Según nuestras propias circunstancias, la USTA permitirá que todos los jugadores elegibles, independientemente de su nacionalidad, compitan en el US Open 2022", sentencia.

Además, la USTA indicó que trabajará con los jugadores y ambos Tours para usar el US Open como una plataforma para promover el esfuerzo humanitario del programa "Tennis Plays for Peace". Además, presentará un conjunto "amplio e integral de iniciativas para ampliar los esfuerzos humanitarios ucranianos existentes, incluido el compromiso de un apoyo financiero significativo, cuyos detalles se anunciarán pronto".

"Desafortunadamente, la necesidad de ayuda sigue creciendo. La USTA responderá muy pronto con un amplio conjunto de iniciativas que incluirán una importante asistencia financiera y otros programas para apoyar aún más la ayuda humanitaria y al pueblo de Ucrania", apuntó Mike McNulty, presidente de la USTA.