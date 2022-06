La carrera más dura de Nani Roma: cáncer, reconstrucción de vejiga y el Dakar 2023 como gran objetivo tras la quimio

Nani Roma se ha enfrentado este 2022 a un reto mucho más duro que el peligroso Dakar que tantos días de gloria le ha dado: el pasado mes de marzo fue diagnosticado con cáncer de vejiga.

El piloto catalán se ha sometido en los últimos meses a tratamiento de quimioterapia para reducir el tumor que le encontraron cuando acudió al hospital por un pinchazo en el riñón y este miércoles afronta uno de los últimos pasos de su recuperación: pasará por el quirófano para que le reconstruyan la vejiga.

Ha concedido una entrevista muy personal a La Vanguardia en la que habla sin tapujos de su enfermedad que, asegura, se ha tomado "como una lesión" y tiene claro que el Dakar 2023 no se ha caído de sus planes.

En sus palabras se respira actitud positiva y una total convicción de que no dejará que el cáncer le trunque sus planes: "La primera intervención fue el 10 de marzo para sacar el máximo de tumor. Una semana antes estaba corriendo un rally en Lorca", revela.

"Al principio no te lo crees, es una palabra muy pesada. Cuando escuchas “tumor, cáncer” da miedo. Enseguida pregunté a los médicos si eso me enviaría al otro lado... Cuando el doctor Ibarz de la Dexeus me dice que está concentrado y que hay solución, ya lo ves diferente: me lo he tomado como una lesión, más que como una enfermedad. Como si fuera un reto personal para ganar a la lesión", cuenta, en la citada entrevista, sobre aquel momento en el que las pruebas revelaron el peor de los resultados.

El Dakar, su próximo gran reto

"En la vida es importante tener objetivos", cuenta Roma, cuando los periodistas del diario catalán le preguntan por si correrá su raid fetiche el próximo enero.

"No entra en mis planes que no salga adelante del cáncer. Me planteo solo cosas positivas. El deporte me ha ayudado a aceptar la realidad. Perder un Dakar a dos días de la llegada es un palo, y esto es igual: la realidad es esta, la aceptas y sales adelante", cuenta, con el optimismo que derrocha.

Nani Roma es doble campeón del Rally Dakar, en motos en 2004 y en coches en 2014, el único español en ganar dos categorías, y ostenta también dos subcampeonatos en cuatro ruedas, así como un tercer puesto, lo que le convierten en uno de los mejores de los últimos años.