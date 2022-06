Carlos Soler y su futuro: "No quiero que los rumores se conviertan en que cada día me quiere un equipo distinto"

Finalizado el último partido de la selección española, varios de los jugadores convocados tienen que empezar a tomar decisiones sobre su futuro. Uno de ellos es Carlos Soler, que mientras estaba convocado se enteró del cambio de entrenador en el Valencia –Gennaro Gattuso por José Bordalás– y su nombre fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa de presentación del técnico italiano.

"Peter Lim no me ha dicho que deba vender a Carlos Soler y José Luis Gayà", afirmó Gattuso de su conversación con el máximo accionista. "No me ha dicho que tengo que vender a la fuerza a este o al otro. Hemos hablado de qué hacer si pasa una cosa u otra", añadió. Y sobre la mesa, una posible renovación: "Quiero hablar con ellos para ver si hay posibilidad de encontrar una solución, de hacer un año o dos más de contrato".

Carlos Soler es consciente de que su futuro es incierto y no lo escondió tras el partido ante la República Checa, en el que fue protagonista al hacer el primer gol de España (2-0). "Cuando tenga que hablar, hablaré. Ahora lo que quiero es irme de vacaciones. No tengo noticias de que se me vaya a poner una fecha límite (para tomar una decisión sobre su futuro). Solo pienso en desconectar", dijo el valenciano tras el encuentro.

"No quiero que los rumores se conviertan en que cada día me quiere un equipo distinto", finalizó. Pero eso parece casi inevitable, el Valencia tiene que vender jugadores, y los nombres de Gonçalo Guedes, José Luis Gayà y el propio Soler están en boca de todos, incluida la conversación entre el dueño y el nuevo entrenador, como posibles salidas.

Atlético de Madrid y Barcelona son los dos equipos con los que se ha relacionado al centrocampista. El destituido Anil Murthy fue visto a la salida de una comida en la Ciudad Condal con Mateu Alemany, una reunión en la que los nombres de Soler y Gayà estuvieron sobre la mesa, nunca mejor dicho.

Aunque es el conjunto rojiblanco el más interesado en hacerse con los servicios del medio valencianista, cuyo contrato acaba dentro de un año. El club colchonero está dispuesto a pagar una cifra cercana a los 25 millones de euros por Carlos Soler.