Bale insiste en que se le ha maltratado: "Ni me lesiono mucho ni juego tanto al golf como piensa la gente"

Gareth Bale está sin equipo desde la oficialidad de su salida del Real Madrid pero sigue echando la vista atrás para hacer balance de su paso por la casa blanca.

El capitán de Gales, concentrado con su selección para los compromisos de la UEFA Nations League, ha hablado sobre su carrera en la élite y lo que ha vivido en el Madrid, aunque insiste en que no todo lo que se ha dicho de él es acorde a la realidad.

"Es ese tipo de percepción la que me ha influido negativamente, la gente piensa que juego mucho al golf y en realidad no lo hago. La gente piensa que me lesiono mucho, pero en realidad no es así. Pero eso ya es pasado. Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero así es el fútbol, pasan cosas así…", dijo, en la rueda de prensa previa al partido contra Holanda.

El galés está muy contento del rumbo que ha tomado su carrera desde que saliera de Cardiff y admite que nunca hubiera imaginado tanto éxito: "Si me hubieras ofrecido esto, todo lo que he conseguido, al comienzo de mi carrera, te habría arrancado la mano de un mordisco", comentó.

Eso sí, nada ha terminado y Bale espera "ponerle aún la guinda" a su carrera, pero reconoce que aún no sabe dónde jugará al inicio de la próxima temporada, crucial para la preparación del Mundial de Qatar que arranca en noviembre.

"Realmente no puedo decir. Necesito tiempo para pensar cuál es el mejor movimiento para mí, mi familia, mis hijos y espero que lo arreglemos durante el verano", zanjó.