El Marcelo más troll en su rueda de prensa de despedida: "Zidane y yo no nos hablamos"

Marcelo se despidió este lunes del Real Madrid, la que ha sido su casa los últimos 16 años. El lateral brasileño, y hasta ahora primer capitán de la plantilla, dio un emotivo discurso junto a Florentino Pérez y después atendió a los medios en rueda de prensa.

Respondió a todas las preguntas sobre su marcha, su paso por el club, lo que ha significado para la entidad y lo que se lleva de 'su' casa después de tanto tiempo.

Una de las cuestiones se centró en lo que significa para él la figura de Zinedine Zidane, quien fue uno de sus más importantes entrenadores en la historia reciente.

Haciendo gala de su siempre buen humor y simpatía, Marcelo empezó con una broma que, a juzgar por el silencio que se sintió en la sala de prensa, no todo el mundo entendió de primeras como tal.

"¿Mi relación con Zidane? No nos hablamos, ha sido difícil y ha habido muchos problemas...", comenzó diciendo el lateral antes de romper a reír a carcajadas y aclarar que se trataba de una broma.

"He disfrutado mucho con él, no diría como un padre porque es joven, pero sí ha sido como un hermano mayor. Tengo muy buena relación con él y sus hijos, somos muy cercanos, me considero su amigo", detalló, ya hablando en serio.