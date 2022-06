El Manchester City ya ha presentado en sociedad a Erling Haaland, al menos en redes sociales. Justo cuando más se especulaba sobre la fecha en la que se podría ver al delantero con la camiseta sky, el club británico ha inundado Internet con fotos de su nueva estrella.

Ya se había visto a Haaland con la camiseta del City en sus 'años mozos', pero no desde que se anunció su fichaje por el conjunto de Manchester. Algo que el propio jugador se ha encargado de referenciar en sus primeras declaraciones como citizen.

"Nací en Inglaterra. He sido hincha del City toda mi vida. Sé mucho sobre el club", comenta un Haaland cuyo padre jugó en el mismo equipo el mismo año en el que nació el jugador (2000). "Aquí me siento como en casa, además, siento que puedo desarrollarme y sacar lo mejor de mi juego en el City".

Haaland habló también sobre cómo encajará en el sistema de juego de Pep Guardiola. "Me gusta el estilo de juego. Me gusta el fútbol de ataque. Me gusta la vibra positiva que hay cada vez que el City juega al fútbol", explica.

Además, el flamante fichaje se mostró encantado con su nueva casa, el Etihad Stadium. "Me gusta. ¡Es precioso, me gusta el color! Es un estadio grande, enorme y me gustará jugar aquí".