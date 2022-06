Escalofriantes declaraciones: un boxeador confiesa haber pensado en suicidarse tras la muerte de su rival

El boxeador Siphesihle Mntungwa no ha podido asimilar lo que le sucedió a su último rival Simiso Buthelezi, al que derrotó por KO técnico en un combate por el título africano. El árbitro paró la pelea tras la evidente desorientación de Buthelezi, que acabó en coma una vez ingresado en un hospital y posteriormente murió por culpa de una hemorragia cerebral.

Después de la tragedia, Siphesihle Mntungwa fue objeto de todo tipo de amenazas en redes sociales y ahora ha confesado que incluso llegó a plantearse el suicidio para poner fin a todo por lo que estaba pasando.

"Recibí fuertes críticas e insultos en redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado. Pero esas amenazas ha subido a otro nivel después de su muerte", comentó Mntungwa en Sowetan Live, tal y como recogió TMZ. "No puedo soportarlo más. Sólo me queda una cosa... me voy a suicidar".

La sensación de culpabilidad de Mntungwa está pensando en exceso sobre un boxeador que jamás pensó que tendría que pasar por algo así. "Yo no maté a Simiso Buthelezi. Combatimos en una pelea de boxeo, pero no era a vida o muerte", explicó. "Todo lo que quería era ganar el título, lo que tal vez ayudaría a cambiar mi vida y la de mi familia".

La situación ha sobrepasado de tal manera a Mntungwa que su entrenador destapó que está sometido a tanta presión que no pudo ir al funeral de Simiso Buthelezi y ni siquiera se ha visto con fuerzas para dar el pésame a su familia.