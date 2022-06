Mañana de pique. Mañana de running. Mañana de duelo de altos vuelos. La KLM Norte vs Sur de Madrid celebraba su clásico enfrentamiento, el decimotercero de la historia de esta carrera, que se ha convertido en el tradicional cierre de la temporada de running en la capital antes del verano.

Con la amenazante ola de calor haciendo de las suyas, a las 9:00 horas daba comienzo el pique desde su habitual escenario. Con Plaza Castilla de fondo, los 5.000 participantes se disponían a correr 10 kilómetros homologados por el corazón de la ciudad. Como capitanes de los dos equipos, dos atletas olímpicos de auténtico lujo: la prometedora Lucía Rodríguez por el Norte, y el maratoniano Javi Guerra por el Sur, baja de última hora por lesión. La cacereña Tere Urbina, plusmarquista de la prueba, le tomó el relevo en carrera para que el Sur tuviera ese impulso desde el asfalto necesario para triunfar.

El marco para el duelo, de ensueño. Pío XII, Serrano, Alfonso XII, la Puerta de Alcalá, Cibeles, Atocha… un recorrido atractivo por su belleza indudable, y por su velocidad, con un perfil primordialmente descendente que animó a los corredores a volar sobre el asfalto.

Así lo demostraron José Carlos Morán y, especialmente, la atleta olímpica y capitana del Norte, Lucía Rodríguez. La atleta de San Lorenzo del Escorial destrozó la plusmarca femenina de la prueba, rebajando en un minuto el récord de la prueba, en posesión de Tere Urbina. Precisamente la cacereña fue segunda en meta, demostrando que, poco a poco, recupera las sensaciones tras una larga ausencia por problemas de salud. El podio femenino lo completó Eva García Morales, del Sur como Urbina.

En cuanto a los chicos, tres atletas lucharon hasta los últimos metros por imponer su ley. Finalmente, José Carlos Morán (30:58) se destacó en la recta final para superar al veterano David Martínez y Jorge Cano, que completaron un podio plenamente norteño.

Lucía Rodríguez y José Carlos Morán volaron en la carrera y podrán volar por todo el mundo gracias a KLM Royal Dutch Airlines. Y es que, como ganadores de las pruebas absolutas, se hicieron con el billete para dos personas a cualquier destino del mundo operado por el KLM.

El Norte continúa con su tiranía

En la KLM Norte vs Sur no solo los ganadores tienen premio. Cualquier participante, desde el primero al último puede sentirse triunfador, y subirse a lo alto del podio situado en el paseo Infanta Isabel, junto a la estación de Atocha. Porque en la KLM Norte vs Sur, todos los tiempos cuentan para determinar qué equipo vence el gran pique del running de la capital.

Finalmente, el Norte voló más alto y más rápido por las calles de la capital. Con 52:41 como media de tiempo, los de blanco en el día de hoy, impulsados por una intratable Lucía Rodríguez, mantienen su estela de éxito. Así, cada vez tienen más cercano su destino objetivo: igualar al Sur en victorias totales. Con este triunfo, el marcador se pone 8-5 favorable, aún favorable al Sur.

La victoria de este año es más compartida que nunca. La edición más sostenible de la carrera, con el empleo de vehículos de carrera eléctricos, envases de origen 100% renovable, material responsable y camisetas eco han puesto su granito de arena en la concienciación y para reducir la huella de carbono. Además, los corredores han colaborado con la Asociación Reforesta para la conservación y recuperación de los bosques. Un esfuerzo conjunto para mejorar nuestro entorno.

Así, el pique de running más divertido de la capital se ha elevado a un nuevo nivel en su retorno a la primavera. Plusmarca femenina y victoria del Equipo Norte con podio completo para ellos en categoría masculina. Los sureños ya claman por la revancha, pero mientras tanto, al menos por 365 días, el Norte domina Madrid.