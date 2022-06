El resquemor de Salah, semanas después de la final de Champions: "Merecimos ganar al Real Madrid"

Mahamed Salah pidió al Real Madrid cuando el Liverpool se clasificó para la final de la Champions League, pero sus deseos no terminaron como le hubiese gustado. La estrella egipcia perdió por segunda vez ante el conjunto blanco en un partido por el máximo título continental y semanas después todavía se muestra disgustado.

"Merecimos ganar, tuvimos más ocasiones. Yo tuve dos o tres bastante claras pero Courtois hizo paradas increíbles. Es su trabajo, para eso lo ficho el Madrid. Fue su noche", comentó Salah en una entrevista con France Football.

Eso sí, Salah valoró la mentalidad que hay en su equipo. "En el Liverpool todos corremos para los demás. Si no lucho por los defensas, ellos no lucharán por mí. Tengo que ser un ejemplo, el primero en presionar y sacrificarme por el equipo", explicó el egipcio, que no escondió que el Balón de Oro es su máximo objetivo como futbolista.

"Quiero ganarlo para unirme a George Weah [único africano en ganarlo]. Para [ganar] el de este año, la derrota contra el Madrid es una desventaja, aunque hice un bien partido en la final. Eso no quita todo lo que he conseguido en los últimos meses, hay que esperar la votación del jurado", explicó. "Si no soy el Balón de Oro en 2022, haré todo lo posible para ser el próximo".

Para lograr este, y otros objetivos, Salah tiene claro que es muy importante estar siempre preparado para dar el máximo. "Estoy en constante búsqueda para mejorar mi condición física. Trato de meditar todos los días diez o veinte minutos en casa. Dos habitaciones de nuestra casa están dedicadas a máquinas de fitness, musculación, tengo una cámara hiperbárica", explica el jugador. "Mi mujer dice que paso más tiempo con las máquinas que con ella. Cuando trabajas tanto para tener un cuerpo perfecto, no hay que ser tímido".