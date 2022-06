Preocupación en el Barça: a Lewandowski le entran las dudas por culpa de Tebas

El posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barça podría estar pasando por horas bajas. Según varios medios polacos, el jugador podría estar mostrando cierto recelo a la hora de vincularse con el club blaugrana debido a la complicada situación económica por la que pasa la entidad.

Pese a todo, tal y como indicó Sique Rodríguez en Que t'hi jugues de SER Catalunya, el Barcelona sigue trabajando para convencer a Lewandowski y el propio Joan Laporta habría hablado con el jugador para pedirle que dijese públicamente si realmente sólo manejaba la opción de fichar por el Barça, como posteriormente hizo el polaco.

El una entrevista con Onet Sport, Lewandowski pidió su salida del Bayern de Múnich y aseguró que sólo tenía oídos para una oferta, refiriéndose a la blaugrana. "Me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Algo dentro de mí se apagó. Después de todo, no puedo imaginar lo que sucedió en los últimos meses", comentó el polaco. "La lista de clubes interesados en mi no es muy larga... se habla mucho de un club en concreto; no estoy considerando otras ofertas". Sin embargo ahora la situación podría haber cambiado por culpa de la situación económica del Barça.

Según informa Mundo Deportivo, unas declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, diciendo que el Barça no podría pagar a Lewandowski hicieron saltar las alarmas en el entorno del jugador.

"El Barça, a día de hoy, no puede ficharlo. El Barcelona sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico y su situación financiera. Las normas son para evitar problemas económicos mayores en las entidades. No sé si venderá a De Jong, Pedri o a Pepito Pérez. Sabe lo que tiene que hacer, vender activos e ingresar más", comentó Tebas.

Tras esta afirmación, el agente de Lewandowski incluso llamó a Joan Laporta para que les sacase de dudas. Algo que el presidente del Barça hizo en privado y también en público, en plena junta en La Jonquera. "Ante las manifestaciones del presidente de la Liga diciendo que no podemos fichar a un jugador, me gustaría recordarle que sus funciones son las de velar por la Liga de Fútbol Profesional y por los clubs, por lo que le pido que se abstenga de hacer comentarios sobre si podemos o no fichar a un determinado jugador, porque eso perjudica claramente los intereses del FC Barcelona", explicó Laporta.

"No sé si hace estos comentarios de forma voluntaria o involuntaria. Si lo hace de forma voluntaria, es inadmisible, porque hay una clara voluntad de perjudicar los intereses del Barça. Y si lo hace involuntariamente es una prueba más de su incontinencia verbal y afán de protagonismo, que con todos los respetos, pienso que no le toca", concluyó.