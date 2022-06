Los mensajes que se mandaron Nadal y Federer durante Roland Garros: "Siempre hemos tenido un 'feeling' especial"

Rafa Nadal y Roger Federer conforman, junto a Novak Djokovic, el gran 'big three' de la historia del tenis. Con el balear a la cabeza con dos Grand Slams más que el suizo y el serbio, entre los tres acumulan 62 'grandes' en sus vitrinas, lo que les convierte en un trío eterno en el deporte de la raqueta.

La relación personal entre ellos, sin embargo, no es igual de buena a partes iguales. Si bien es cierto que no existen problemas mayores entre ninguno, hay una amistad que destaca en este particular olimpo del tenis: la que comparten Rafa Nadal y Roger Federer.

El español y el suizo llevan en lo más alto casi dos décadas en las que han protagonizado partidos para la historia del deporte en las 40 veces que se han enfrentado -con balance positivo para Rafa-, trabando a la vez una amistad que perdura y que trasciende de las pistas.

Aunque ahora el suizo está alejado del circuito y los rumores de retirada en el próximo torneo de Basilea, que arrancará en octubre, se hacen cada vez más fuertes; no deja de estar pendiente de todo lo que pasa en su deporte. Y ahí el último gran acontecimiento lo protagonizó su amigo Nadal.

Ha sido el propio Rafa el que ha revelado que él y Federer han estado en contacto durante la celebración de Roland Garros 2022, torneo que ha conquistado el español para añadir la decimocuarta Copa de los Mosqueteros a sus vitrinas.

Así hablaba Nadal durante su entrevista con Sky Italia: "Roger y yo estamos en el consejo de jugadores, habíamos hablando antes del partido ante Novak [Djokovic, en cuartos de final] y ayer después del partido [la final del domingo] me mandó un mensaje. Tenemos una relación siempre buena y fluida y siempre hemos tenido un 'feeling' especial", comentó el 22 veces campeón de Grand Slam.