Los daños colaterales del éxito de Nadal: Djokovic recibe una reprimenda pública de su entrenador

La derrota de Novak Djokovic ante Rafa Nadal en cuartos de final de Roland Garros y la posterior consecución del título del Grand Slam parisino por parte del español han crispado el ambiente en el entorno del tenista serbio. Su entrenador, el mítico Goran Ivanisevic, ha mostrado públicamente su descontento.

Nadal ha perdido sólo tres partidos de los 115 que ha jugado en Roland Garros en toda su carrera, y dos de esas derrotas fueron a manos de Djokovic. Sin embargo eso no es excusa para un Ivanisevic que sólo saca pegas al desempeño de su pupilo ante el balear en la edición de 2022, tal y como dejó claro en una entrevista para TennisMajor.

"Tengo que ser honesto. Estoy muy triste y no puedo dormir. Creo que ninguno de los jugadores hizo su mejor tenis [en aquel partido]. No me parece que la actuación de Rafa fuera espectacular, pero la actitud en la cancha y el lenguaje corporal fue lo que marcó diferencias. Advertí a Novak de que el inicio del encuentro iba a ser decisivo, se lo dije muchas veces, pero a pesar de ello, volvió a comenzar mal", explica un Ivanisevic.

El entrenador además señala a 'Nole' por no haber cumplido con el plan de partido que le había dibujado y por el hecho de haber dado la sensación de bajar los brazos antes de tiempo. "Me pareció incomprensible la manera en que jugó el tercer set, como si le faltara energía y no creyera en sus opciones de ganar", recalcó.

"No puedes permitirte eso contra Nadal. Todavía no entiendo ni su lenguaje corporal ni sus altibajos. Rafa mereció ganar el partido porque fue más consistente, pero nadie sabe qué habría pasado si 'Nole' hubiera ganado el cuarto", insiste Ivanisevic al analizar el partido de su pupilo.

Sin embargo, la bronca del entrenador de Djokovic no va sólo con su jugador, ya que también tiene un recado para el público de Roland Garros. Según el técnico, los aficionados faltaron al respeto a 'Nole' con ciertas pitadas o abucheos durante el transcurso del encuentro.

"Sabíamos que la mayoría apoyaría a Nadal. Yo creía que un 80%, pero nos encontramos con que era un 99.9% de los presentes quienes querían que ganara el español. Lo que me parece realmente injusto es que se abuchee a Novak, un jugador que es el número uno del mundo y que tiene 20 títulos de Grand Slam", comenta Ivanisevic. "No hay motivos para que se haga eso. Te guste o no, debes respetarle".