El futuro incierto de Morata: Titular con España, con contrato con el Atlético y 'sin equipo'

Álvaro Morata se encuentras en una situación futbolística un tanto complicada. El delantero de 29 años ha terminado su cesión a la Juventus y regresa al Atlético de Madrid, donde todavía tiene dos años de contrato, aunque su futuro está todavía en el aire y es un tanto incierto.

La plantilla rojiblanca está necesitada de un '9' puro y Morata podría ser la solución para el planteamiento de Simeone tras la salida de Luis Suárez. Sin embargo el delantero todavía no las tiene todas consigo para regresar al Atlético de Madrid.

Según informa AS, Morata no está descartado para la temporada 2022-23, pero todo dependerá del rumbo que tome el mercado de verano. Por este motivo, y haciendo caso al medio, el delantero comenzará la pretemporada con el Atlético de Madrid en el mes de julio, engordando la lista de delanteros del equipo en la que ya están Griezmann, João Félix, Cunha o Correa.

Lo que tienen claro en el Atlético es que no van a regalar a un jugador que es titular con la selección española y que cuenta con un nombre en el fútbol europeo. Por este motivo, dejarle salir a cualquier precio es algo que el club rojiblanco ni se plantea. De ahí que la oferta de 15 millones que habría hecho la Juventus para quedarse con el jugador haya sido rechazada.

Pese a que ha habido varios nombres ligados al Atlético de Madrid, el club no podría fichar a no ser que se deshiciese de Morata. Dicho de otro modo, la llegada de los Darwin Núñez, Lautaro, Dybala y compañía está sujeta a la marcha del internacional español. Lo que habrá que ver es qué tiene que decir Simeone a todo esto y si Morata tiene o no equipo de cara a la próxima campaña.