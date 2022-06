Van Aert se marca un 'Espargaró': pierde en la Dauphiné Libéré por celebrar antes de tiempo

Hace pocos días observábamos en MotoGP como Aleix Espargaró se quedaba sin el podio por celebrar antes de tiempo su posición y era superado por varios corredores durante los instantes de confusión. Una imagen que se ha vuelto a repetir.

Wout van Aert, uno de los mejores velocistas del mundo, se dispuso a lanzar el esprint en la tercera etapa del Criterium Dauphiné Libéré. El belga se vio con mucha ventaja en los instantes finales y se lanzó a celebrarlo.

Pero no midió bien las distancias, el corredor de Jumbo-Visma se dio cuenta en el mismo instante de que había cometido un error garrafal que puso en bandeja la victoria a su rival, que tuvo la oportunidad de ganarle en ultimísimo instante.

David Gaudu metió rueda al belga y se llevó el tercer parcial de la Dauphiné. Pese al desastre en la línea del meta de van Aert, consiguió recuperar el liderato gracias a las bonificaciones conseguidas en carrera durante la etapa.

🔥¡Un fuera de contexto en toda regla! #Dauphiné



🚴‍♂️Wout van Aert levantó los brazos antes de tiempo en la línea de meta de Chastreix Sancy y David Gaudu le levantó la victoria



🟡Pese a ello, el neerlandés se vuelve a colocar líder de la prueba



📰https://t.co/bkostM8mx4 pic.twitter.com/vP1En3aVaC — Ciclismo en RTVE (@ciclismortve) June 7, 2022

Él mismo reconoce su error

"Me siento avergonzado porque trabajamos duro todo el día con el equipo, y al final perdí por mi culpa, así que no tengo palabras. Vi que el corredor de Cofidis a mi izquierda estaba superado, así que pensé que era bueno, pero no vi progresar a David Gaudu, que aceleró muy fuerte a mi derecha", aclaró en la llegada.