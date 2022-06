El conmovedor gesto de Cancelo salvando a un niño autista durante la invasión de campo tras el título del City

El título de la Premier League conseguido por el Manchester City desató la alegría entre los espectadores presentes en el partido contra el Aston Villa y dio rienda suelta a una invasión de campo para celebrar con los jugadores. Sin embargo no todos los integrantes de la plantilla se sumaron a la fiesta, ya que Joao Cancelo no se separó de un niño autista que estaba perdido entre la masa de seguidores que tomaron el césped.

Cancelo vio a un niño solo sobre el terreno de juego mientras una masa imparable de seguidores del Manchester City saltaban al campo para celebrar con sus ídolos. El jugador se acercó al chaval de 10 años y cuidó de él, tal y como cuenta ahora su madre, para que no caiga en el olvido el maravilloso gesto del portugués.

Según relata la madre de Ollie Gordon, el chaval saltó al campo junto a su padre, pero no era consciente de lo que estaba pasando. "Ollie es autista y no es consciente de los peligros ni de nada más", explicó la madre una entrevista en Manchester Evening News, en la que añadió que ella no estaba en el campo aquel día, pero que vio por televisión a su marido corriendo sin su hijo.

Tras intentar contactar sin éxito con su esposo, la madre de Ollie vio en la pantalla que su hijo estaba junto a Cancelo, quien no se separaba de él y le protegía de las carreras de los seguidores del City que festejaban en el Etihad Stadium. El portugués estuvo con el chaval hasta que apareció su padre.

"Este hombre tenía que estar celebrando la victoria y el título, en cambio se paró a cuidar a un niño desconocido que, de no haber sido por él, habría sido pisoteado por la multitud", comenta agradecida la madre. "Ollie también dice que pudo haber muerto ese día, porque en medio de todos esos hombres grandes, grandes, no tenía escapatoria".

"No hay palabras para agradecer a Cancelo por lo que hizo. Probablemente no se dio cuenta de lo importante que fue su gesto y no me atrevo a pensar en lo que podría haberle pasado a Ollie si no hubiera intervenido", explica la madre del chaval. "Cancelo era el segundo favorito de mi hijo, ¡pero ahora definitivamente es el primero!".