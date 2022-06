La reflexión de Nadal sobre cuándo será su último partido: "Si no tienes dudas eres un profundo arrogante"

Rafa Nadal conectó desde París con el plató de Espejo Público para charlar con Susanna Griso y su equipo sobre su decimocuarto título de Roland Garros, conquistado este domingo en París.

Las preguntas de la popular periodista fueron sobre todo orientadas al futuro, y es que la incertidumbre es ahora una constante en la vida deportiva del balear que, con la lesión crónica que arrastra, no sabe hasta cuándo podrá seguir jugando.

"Yo mismo especulo con cuándo será mi último partido", dijo entre risas el 22 veces campeón de Grand Slam antes de hacer una elaborada reflexión sobre lo que viene y las dudas:

"Las dudas son lógicas, soy yo el primero que las tiene. Yo soy de la idea de que las dudas son buenas: si no tienes dudas es que eres un profundo arrogante porque no siempre las cosas en la vida son claras. Cuando uno tiene dudas es que no está tan seguro de sí mismo y se hace un extra para llegar a una seguridad total a través del trabajo y el esfuerzo", comentó Nadal.

"Y así es como he logrado que mi carrera sea más larga de lo normal y haya tenido éxito que ni soñaba. Esto tiene una fecha de caducidad pero mientras pueda, seguiré intentándolo", confirmó el tenista, que aseguró que va a comenzar un nuevo tratamiento porque seguir con el pie anestesiado "es inviable".

Sin embargo, la técnica de dormirle el pie sí ha sido crucial en la consecución del grande parisino: "Jugar con el pie dormido es mejor que jugar con dolor, así estaba en Roma y no tenía ninguna posibilidad. Es un tema que no se puede alargar en el tiempo, es evidente que para lograr Roland Garros valía la pena, me hacían bloqueos con anestesia en los nervios y así se aislaban todos los problemas de lo que es el puro tenis. He podido conseguir estar centrado en el tenis y dejar de lado este problema", detalló.

Sobre si el nuevo tratamiento no funciona, Nadal es sincero: "No sé qué haremos si no da resultado", dijo el balear, que confía en poder continuar con la temporada y paliar el dolor de su lesión crónica.