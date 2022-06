Así fue el garrafal error de Aleix Espargaró en Montmeló: pensó que la carrera había terminado y frenó para saludar a la grada

Aleix Espargaró protagonizó este domingo un momento surrealista en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP: el piloto de Aprilia pensó que la carrera había terminado y frenó para celebrar su segundo puesto saludando a la grada... aún quedaba una vuelta y, finalmente, cruzó la meta en quinta posición, desolado por el despiste.

¡SURREALISTA!@AleixEspargaro cometió un error a falta de una vuelta y pensó que la carrera había terminado cuando iba segundo



Al final cruzó la meta quinto. ¡Qué momento más duro para él! 🥺#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Q2dK0n5c1h — DAZN España (@DAZN_ES) June 5, 2022

Espargaró asumió la culpa al "cien por ciento", porque "la pizarra estaba muy cerca de la curva" y no le ha dado tiempo "a ver toda la información" y solo e ha dado tiempo "a ver el +0.6 con Jorge Martín".

"Quería asegurar la segunda plaza y como no he visto las vueltas que quedaban he mirado la torre y no me acordaba que aquí la última vuelta la marcan L0, he visto L1 he hecho una vuelta y he cortado. No sé, iba tan concentrado que no me he fijado ni en la bandera de cuadros ni en nada y es un error muy grande", explica Espargaró.

"He visto una pantalla grande donde he visto a Massimo Rivola que le enfocaban poniéndose las manos en la cabeza y automáticamente he entendido que él se pensaba que había roto el motor, pero he visto que todos tiraban a tope y no sé… he hecho la vuelta a tope intentando recuperar", reconoce Aleix Espargaró, quien afirma que se imaginaba que estaba "duodécimo, así que bueno, en tema de pérdida de puntos no ha sido brutal, solo 9 puntos", pero que tenían "veinte asegurados, podio en Barcelona". "Es uno de los días más difíciles", reconoce el piloto natural de Granollers.

"Esto es un error, en Alemania voy a intentar ganar, pero no puede ser un punto de inflexión pues hemos hecho un fin de semana perfecto, aunque en carrera no he tenido la velocidad de Fabio en las primeras vueltas. Eran veinte puntos y es muy difícil hacer veinte puntos, era el quinto podio consecutivo y ya lo tenía. Así que es lo que hay", lamentó una vez más el piloto de Aprilia.