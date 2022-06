Nadal acalla los rumores de retirada y no cierra la puerta a otro Roland Garros: "Voy a seguir intentándolo"

Rafa Nadal, micrófono en mano, dio su discurso de campeón sobre la tierra batida de Roland Garros, "el mejor torneo del mundo, como él mismo reconoció, entre gritos de "Rafa, Rafa" que salían de la grada.

El manacorí tuvo buenas palabras para todo el mundo y se mostró especialmente cariñoso con un Casper Ruud, formado en su academia y al que conoce muy bien. "Lo primero, Casper, es un auténtico placer jugar contigo una final aquí en Roland Garros. Eres increíble y quiero felicitarte por una carrera magnífica. Lo estás haciendo muy bien. Eres muy grande", le dedicó Nadal a Ruud.

Acto seguido, Rafa se acordó de los que tiene más cerca y a los que, según él, debe tanto. "Mi equipo, mi familia, todos… Es increíble lo que está pasando este año. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por mí y por lo que habéis hecho todos estos años", comentó Nadal. "Si no hubiera tenido el apoyo de mi equipo y mi familia no podría haber conseguido todo esto y me habría retirado hace mucho".

Acto seguido llegó el momento que todo el mundo esperaba con expectación. ¿Qué iba a ser de Nadal tras este título? "Personalmente es muy difícil describir los sentimientos que tengo. Nunca hubiera creído que estaría aquí a los 36 años, siendo competitivo, en una final más… Significa mucho para mí y me da energía para seguir adelante", confesó.

Y es que ese "seguir adelante" hizo respirar a muchísima gente. En concreto a toda aquella que quiere poder siguiendo disfrutar de Rafa Nadal en las pistas. "No sé qué va a pasar en el futuro, pero voy a seguir peleando para seguir intentándolo", dedicó al público, para tranquilidad y celebración de las masas.