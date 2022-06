Más de 30 colectivos animalistas mandan una carta a Florentino para pedir al Real Madrid que no use símbolos taurinos

Más de una treintena de colectivos animalistas han enviado una carta al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para pedirle que el club y sus trabajadores dejen de utilizar símbolos o gestos taurinos en sus celebraciones y eventos organizados por la entidad tras la consecución de algún título.

Exjugadores del Real Madrid como Raúl o Sergio Ramos han utilizado un capote taurino con el escudo de la entidad durante las celebraciones de sus títulos. El testigo ha sido tomado ahora por Nacho, quien, tanto en la celebración de la Liga como en la de la Champions, volvió a hacer apología de la tauromaquia.

Entre los firmantes de la carta figuran entidades como la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) y La Tortura No Es Cultura (Ltnec), así como otras organizaciones de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia.

Estas entidades entienden que un club como el Real Madrid, que presume de valores como la solidaridad y el respeto, hace "apología de la tauromaquia", una actividad que, según estudios veterinarios científicos, suponen un sufrimiento a un animal al que "se apuñala y humilla". "La tauromaquia no puede ser más lejana a los valores que, en teoría, encarna el Real Madrid", apuntan los colectivos.

"No puede haber respeto ni solidaridad alguna cuando se utiliza un capote con el escudo del club, símbolo de la crueldad legalizada hacia los animales que es la tauromaquia, durante la celebración de un triunfo. Y esto, que lleva ocurriendo décadas (Raúl, Sergio Ramos, Nacho...), no solo nunca ha sido atajado por el club, sino que además es jaleado en las redes sociales oficiales del Real Madrid", señala la carta.

El escrito considera "imprescindible que esos valores a los que se refiere con frecuencia el club no se vean manchados y su apoyo a la tauromaquia a través de estos símbolos anacrónicos lo hace".

"Una responsabilidad social más allá del deporte"

"El Real Madrid, como una de las entidades más importantes del mundo, tiene una responsabilidad social más allá del deporte y, dentro de ésta debería formar parte el respeto a los animales y no el fomento de la crueldad y la violencia hacia ellos, aunque sea legal”, recalca la misiva. Los firmantes destacan que un club con más 273 millones de seguidores en redes sociales debe tener en cuenta que la tauromaquia "cada vez genera más rechazo" en todo el mundo, por lo que "una parte muy importante de sus aficionados" puede sentirse ofendida por la apología taurina.

La carta concluye recordando unas recientes palabras de Pérez sobre el Real Madrid: "Este club no tiene dueño. Es propiedad de su gente. Son sus socios y seguidores los que marcan nuestro propio destino".

Los firmantes de la misiva indican que, extrapolando las estadísticas sobre tauromaquia a sus millones de seguidores, “la mayoría de estos no solo no son taurinos, sino que, además, sienten vergüenza de vivir en un país donde hay tauromaquia". "Un club como el Real Madrid, que es 'propiedad de su gente', debe tenerlo en cuenta. El Real Madrid no es solo deporte, también consiste en los valores que transmite y, el apoyo a la tauromaquia, en un momento en el que cada vez genera más rechazo, no debe estar entre ellos”, concluye la carta.