Moyá reconoce que no veía a Nadal ganando a Zverev justo antes de la lesión: "Veíamos que sufría"

Rafa Nadal accedió este viernes a la final de Roland Garros después de que el partido terminara antes de lo previsto por la lesión de Alexander Zverev. Hasta ese momento, cerca de finalizar el segundo set, el balear iba por encima en el marcador al haber ganado la primera manga, pero el alemán había mostrado un nivel alto en la segunda.

Fue a punto de arrancar el tie break del segundo set cuando Zverev se rompió, un momento en el que uno de los entrenadores de Nadal, Carlos Moyá, vio como crítico para el 21 veces campeón de Gran Slam, hasta el punto de que sufría por lo que podía pasar en el partido.

"Sufrimos porque veíamos que Rafa sufría. Le pegó un poco de bajón físico. Zverev no le dejaba hacer muchas cosas. Yo soy positivo, pero no las tenía todas conmigo. Siempre esperas que Rafa saque algo de donde no hay pero ayer la situación no era fácil", dijo el extenista, sobre el duelo.

"La victoria no fue de la manera que se quería, las sensaciones fueron un poco raras. Las condiciones eran un poco más lentas de lo que preveíamos y le fue difícil a Rafa ajustar su juego a esas condiciones. Luego tiró de épica como se vio. Es un partido difícil de analizar", añadió Moyá, sobre un partido en el que la exigencia fue máxima para ambos y que, antes de la triste lesión de Zverev, estaba siendo épico.

En la final, Nadal buscará su decimocuarto Roland Garros ante Casper Ruud, un partido en el que tienen muchas esperanzas pese a la lesión crónica del español: "Es verdad que va cumpliendo una edad, tiene un año más, pero va a descansar bien y no va a ser un hándicap. Esto es Roland Garros y él es Rafa Nadal", sentenció.