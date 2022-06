El estremecedor relato de Nadal con la pesadilla que sufre día a día: "Preferiría perder la final y ponerme un pie nuevo"

La historia de Rafa Nadal está marcada por la cantidad de torneos que ha ganado, por ser el dominado absoluto de la tierra batida durante más de 15 años. Él también recordará todo eso con un elemento extra añadido: sus lesiones.

Nadal ha reconocido en varias ocasiones que tendrá que vivir con sus dolencias para toda vida. Y así de crudo volvió a mostrarse tras clasificarse para una nueva final de Roland Garros tras el abandono de Zverev en las semis.

“Preferiría perder la final del domingo y ponerme un pie nuevo. Sería feliz en mi vida con un pie nuevo. Ganar es bonito, pero la vida es mucho más importante que cualquier título”, reflexionó Nadal sobre sus problemas en el pie.

"Tras la carrera que he tenido, en la que me he esforzado para adaptarme a los problemas, tengo una vida por delante y me gustaría disfrutarla, ir a jugar deporte 'amateur' con mis amigos, por ejemplo. Ahora mismo, eso es una incógnita", añadió, mostrando sus limitaciones en el día a día que tiene.

En la rueda de prensa también tuvo tiempo para hablar de las condiciones de la pista central de Roland Garros, donde se le vio pasar momentos apurados debido al clima.

"Eran unas condiciones atípicas aquí. La pelota estaba pesada. Había que sufrir más para hacer daño, los golpes no creaban el efecto y la sensación de que el otro la puede fallar. Creo que podía haber hecho cosas mejor, pero no puedo reprocharme nada, he buscado soluciones", concretó.

Una vuelta a la realidad de Nadal antes de disputar una nueva final de Roland Garros, donde busca su decimocuarto título para tocar el cielo de París una vez más.