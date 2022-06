¿El padre del año en Estados Unidos? Coge al vuelo una bola de béisbol con su hijo en brazos

Capturar una bola de béisbol en un partido puede convertirse en la historia más contada por un espectador a lo largo de su vida. Es el mejor souvenir que uno puede llevarse cuando acude a un estadio de la MLB norteamericana. Pero si la captura además va acompañada de unas circunstancias especiales, es normal que en pleno S. XXI se haga viral.

Precisamente eso fue lo que sucedió en un partido en el en el CitiField de los New York Mets. Un padre, con su hijo en brazos, se convirtió en el protagonista de muchas publicaciones en redes sociales por una captura espectacular. El hombre agarró una bola bateada directamente a la grada con una sola mano... ¡sin soltar a su hijo!

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSNYtv%2Fstatus%2F1531779815891775490&widget=Tweet

La acción fue grabada por las cámaras de televisión que retransmitían el partido y la realización del encuentro incluso repitió lo sucedido en varias ocasiones. Motivo más que suficiente para que más de uno pidiese el título honorífico de 'Padre del Año' para este aficionado.

Sin embargo, muchas madres no estaba de acuerdo con la actitud del padre. "Como madre, me preocupa especialmente lo cerca que está el niño de la barandilla del foso", publicaba una tuitera. "Le he enseñado esto a mi mujer y me ha dicho que me mataría si intento hacer lo mismo mientras cojo en brazos a nuestra hija", respondía otro usuario. "Como madre, me provoca ansiedad ver a ese niño tan cerca del foso. De todos modos, buena atrapada", zanjaba otra aficionada.