La espectacular frase de Toni Nadal que refleja el espíritu ganador de su sobrino Nadal

La figura de Rafa Nadal siempre ha estado relacionada con la épica. El balear cada vez que se ha visto contra las cuerdas, ha sido capaz de levantarse. Cuando todo parecía perdido, ahí estaba él para acabar ganando una vez más.

Una de las personas que más le conoce en el mundo es su tío Toni Nadal. Él ha sido su entrenador durante gran parte de su carrera tenística, a pesar de que ahora esté llevando las riendas de Félix-Auger Aliassime. En una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser, habló de la figura de su sobrino.

"Lo hemos visto con el fútbol, el Madrid no tenía nada que hacer contra el PSG, Manchester City y ganó. La gente que lucha normalmente suele estar siempre ahí. Y Rafael es un luchador", explicaba el exentrenador de Nadal.

"¿Hay ganas de destronar a Rafael? Ni me lo planteo. Sé que es normal...", respondía Toni Nadal, sobre la rivalidad que hay para derrotar a su sobrino, que lleva prácticamente 20 años en la cúspide del tenis.

No me des por muerto tan pronto porque no soy un tipo acabado

"Sé que es normal... la gente quiere ver a una nueva figura pero también dices 'no me des por muerto tan pronto porque no soy un tipo acabado'", recalcó sobre la capacidad de levantarse de Nadal una y otra vez cuando todo está en contra.

No quiera apresurarse con Alcaraz

Desde la explosión de Carlos Alcaraz, el murciano ha sido comparado constantemente con Nadal. Una corriente que no ha querido seguir Toni Nadal, que ha querido relajar las expectativas con él.

"Creo que vosotros vais un pelín rápido. Carlos Alcaraz es un grandísimo jugador y creo que va a ser número 1 del mundo. Es muy bueno pero he visto que parte de la prensa ha dado por acabado a Rafael, acabado y sustituido", reflexionó.

"Comparar a Alcaraz con Nadal es precipitado. Que dentro de 10 años Alcaraz ha conseguido lo mismo que Rafael... es posible", sentenció.