La número 1 del tenis denuncia desigualdad en el trato al cuadro femenino en Roland Garros

Iga Swiatek, actual número 1 del mundo, no está contenta con el tratamiento que da Roland Garros al cuadro femenino. La jugadora denuncia que sólo se programen partidos masculinos en prime time y además se muestra disgustada con el poco interés que pone el Grand Slam buscar la igualdad tenística.

"Resulta evidente que el nivel de seguimiento mediático y tratamiento por parte de los medios, e incluso la organización, al tenis femenino, dista de ser igualitario", declaró Swiatek en una entrevista para puntodebreak.com.

"Las mujeres siguen generando menos audiencias y eso se plasma en el desinterés del torneo y de Prime Video por retransmitir un partido de chicas en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier, algo que Mauresmo, directora del Grand Slam parisino, ha argumentado diciendo que los partidos del cuadro masculino interesan mucho más", añadió la número 1.

Dicho esto, Swiatek se mostró resignada, pero aprovechó para 'vender' el tenis femenino al público. "Es bastante decepcionante, no queda más que aceptar esta decisión. Me gustaría que mi tenis fuera entretenido, eso es algo que siempre tengo presente en la cancha, que realmente juego por y para los aficionados", comentó la número 1 del mundo.

"Cada persona puede opinar lo que desee, pero percibo muchas críticas hacia el tenis femenino diciendo que no somos consistentes. Eso es algo que creo puede verse como una ventaja, porque nunca puedes dar nada por hecho", zanjó la tenista polaca.

Además, Swiatek trató otros asuntos como la salud mental y la forma en la que ella maneja el éxito deportivo. "La verdad es que me siento muy libre en la pista, me he probado a mí misma en situaciones complicadas y estoy respondiendo bien. Me he dado cuenta de que sé cómo lidiar la presión que supone ser número 1 del mundo y eso me da muchísima confianza", aseguró la tenista polaca.

"El año pasado estaba un poco confundida, no supe asumir el título en París del 2020, pero he hecho cambios importantes en cuanto a madurez mental. Sé que soy una jugadora peligrosa en tierra batida, pero hay que encontrar un equilibrio para que las expectativas no sean demasiado altas y eso pueda afectar al juego", aseguró Swiatek.