La durísima reflexión de Edurne Pasaban sobre sus intentos de suicidio: "Me escribió una chica con pensamientos malos..."

Edurne Pasaban ha sido y es un referente del alpinismo español. La tolosarra se convirtió en la primera mujer del mundo en coronar los 14 ochomiles, lo que unido a su éxito como empresaria le convirtió en un espejo al que mirarse para muchas personas.

Sin embargo, no todo era oro. Detrás de sus hitos deportivos vivía una persona que luchó contra la pesadilla de la depresión, hasta el punto de que tuvo varios intentos de suicidio. Lo ha contado muchas veces, porque considera que expresarlo públicamente puede servir de ayuda.

"Mucha gente me pregunta que por qué cuento esto, mis problemas con la salud mental, depresión, suicidio... Pienso que si hablamos sin tabús, con naturalidad, puede ayudar a la gente a pedir ayuda y que muchas personas que no entienden la salud mental puedan empezar a entenderla y ver que en nuestro mundo hay muchos que lo sufrimos", contó en 'Hora 25', de la Cadena SER.

Estos tres minutos de Edurne Pasaban hay que escucharlos. pic.twitter.com/L1M8SW1qJt — Hora 25 (@hora25) June 1, 2022

Rememorar aquellos días oscuros es algo que puede reabrir heridas, pero para ella es un proceso catártico porque ve cómo su vivencia puede ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares. Aunque para su gente sí sea duro recordarlo.

"No (me duele). Duele más a mi entorno más que a mi. Me dicen que qué necesidad, porque ellos sufren y sufrieron en su momento. Mis padres, por ejemplo, cuando hay alguna entrevista y lo cuento, me dicen: '¿Otra vez?'. Pero pienso que cada vez que aparecen o puedo y hablo de que una persona o yo he intentado suicidarme y ha habido posibilidad de orientar y cómo salir de ahí, le doy esperanza a la gente", afirma.

Su testimonio le ha convertido en un foco y ejemplo, y ella se vuelca en quienes le piden ayuda. Notablemente emocionada, Pasaban cuenta en la entrevista cómo apenas unos días atrás ayudó a una chica que contactó con ella.

"Me escribe mucha gente. Hace unos días recibí un mail de una chica en el que me decía que tenía pensamientos malos, que ya sabemos lo que es. He conseguido que esa persona pida ayuda hace dos días. Ya solo con eso ya me vale. Podré contarlo mil veces", cuenta, con la voz quebrada por la emoción en la que se intuyen lágrimas.

024, el teléfono de prevención del suicidio

Para todos aquellos que estén pasando una depresión, la recomendación fundamental es pedir ayuda. Desde hace unos meses está activo un teléfono de prevención del suicidio, el 024, que está disponible 24 horas al día durante todos los días del año.