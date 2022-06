David Raya: "De Gea es un porterazo, está claro que las preguntas se las hace la gente"

El nombre de David Raya fue el bombazo de Luis Enrique en la convocatoria del pasado mes de marzo. El seleccionador apostó por el desconocido -para el gran público- portero del Brentford en una lista en la que la gran ausencia fue la de David de Gea, y su apuesta no fue temporal, pues el guardameta ha repetido en la lista para los cuatro partidos de la Liga de Naciones y se muestra ambicioso: quiere ir a Qatar y cree que España puede ganar el Mundial.

Fue la gran sorpresa de la anterior convocatoria y ahora le llega una segunda. Se está consolidando en la selección española. Sí, la verdad que muy contento de poder estar en esta convocatoria otra vez. Ahora viene la Nations League, que es una competición muy bonita y con ganas de luchar por pasar a la siguiente ronda.

Volviendo a esa primera llamada de Luis Enrique, ¿qué pensó? ¿Fue una gran sorpresa? Sí, está claro que fue una sorpresa. De ilusión, de todo. Al final no te lo esperas de estar en Championship el año pasado a pasar a la Premier y recibir la llamada de la selección absoluta, pues es un orgullo y una sorpresa muy grande.

Cuando Luis Enrique llama a Roberto Sánchez, ve que el seleccionador ve la Premier y el fútbol internacional. ¿Piensa entonces que una llamada es posible? Sí, bueno, al fin y al cabo, pues la llamada de Robert cuando vino fue también una sorpresa para todos, pero bueno, ahí está el trabajo Robert, del mister y del staff técnico, que mira no solo en la Liga, sino en todo el mundo. Entonces ahí se te abre un poco más la puerta y si le encajas en el perfil, tienes un poco más de posibilidades de venir y creo que en ese sentido, encajo en ese perfil y por eso me ha llamado.

Se fue a Inglaterra a los 16 años. ¿Qué paso entonces por su cabeza, se lo pensó mucho? No, la verdad que no. No hubo ninguna duda, era una oportunidad que no podía dejar escapar. Me fui al Blackburn con 16 años, en ese momento el equipo estaba en Premier y la verdad que había seguido la Premier desde muy pequeñito, era una Liga que me apetecía mucho. El Blackburn bajó de división, y bueno, la decisión fue fácil, ya que mis padres me dijeron que podía volver a casa cuando quisiera, y esa era una manera de pensar, que una oportunidad que no podía dejar escapar.

¿En algún momento pensó volver a casa? ¿Ni cuando fue cedido a un equipo de la quinta división inglesa? No, la verdad que en ningún momento pensé en volver a casa. Yo tenía un objetivo que era llegar a la Premier, me lo puse de objetivo cuando llegué a Inglaterra, entonces no me quería ir del país hasta llegar a la Premier. Ahora que he llegado, pues la verdad que he disfrutado muchísimo este año, aparte de la lesión, pero la verdad que ha sido un fantástico año y además con la llamada de la selección, pues incluso mejor.

¿Se ve en Qatar? Me veo en Qatar, claro. Al fin y al cabo, pues estoy luchando y estoy intentando ganarme el puesto para poder ser seleccionado para la siguiente lista de septiembre y esperemos que para la lista del Mundial, pues sería un sueño poder representar a mi país en un Mundial.

Su entrada en la selección dejó fuera a David de Gea, que es un portero muy valorado en la Premier. ¿Hay extrañeza en Inglaterra porque no vaya? Me imagino que sí, ya sabemos qué tipo de portero es De Gea. Es un porterazo y lo ha sido durante muchos años y un ejemplo a seguir desde que llegó a Inglaterra con 19-20 años al United. Al fin y al cabo es un portero muy consolidado y está claro que las preguntas se las hace la gente, pero bueno, yo estoy muy contento de estar aquí y con ganas de competir.

Todo el mundo destaca el gran ambiente en el vestuario de la selección. ¿Lo has percibido así? El ambiente, tanto dentro como fuera, en el vestuario, y con el staff, es increíble. Me han acogido con los brazos abiertos y la verdad que la afición que tuvimos en Cornellá y en La Coruña, pues fue increíble y esperemos que siga así. Esperemos que en Sevilla y Málaga la afición esté con nosotros y nos ayude a sacar los resultados.

¿Cómo es Luis Enrique en el trato personal? Pues la verdad que es una persona increíble, te habla de tú a tú, te dice lo que quiere y la verdad que una muy buena persona y muy buen ser humano.

Usted destaca por su juego de pies. No sé si Luis Enrique le ha dado instrucciones al respecto sobre qué espera de su juego. Sí, claro, al fin y al cabo, yo me tengo que adaptar al juego de la selección, de lo que me pide el Míster y el staff. La verdad que se hacen cosas diferentes de mi equipo a la selección y bueno, pues tengo que hacer lo que me pide el Míster. Al fin y al cabo tienes que adaptarte lo más rápido posible.

Jugar un Mundial en noviembre será extraño para los jugadores. Sí, es un Mundial atípico, Nobel. Jugar una competición así en noviembre, pues te parte tanto la Liga como el Mundial. Pero bueno, este año he tocado así y la verdad que con muchas ganas de poder competir.

¿Ve a España ganando el Mundial? Sí, claro que veo a España ganando el Mundial. Pero bueno, hay que competir, hay que sacarlo adelante y está claro que las posibilidades están, y poder competir ahí, poder darlo todo por lo más importante y si ganamos el Mundial, pues sería un sueño cumplido para todos.

Acaba la temporada, y España juega ahora la Liga de Naciones. Igual el aficionado está un poco perdido con este calendario tan loco... Bueno, al fin y al cabo es una competición nueva. Lleva tres competiciones y la gente aún no la entiende, pero la verdad que es una competición muy bonita que nos da oportunidad de competir contras las selecciones que nos podemos encontrar enfrentar en Qatar. Va muy bien para prepararnos para el Mundial de noviembre, pero bueno, el foco está en el partido contra Portugal y poder sacar los tres puntos.

¿Se ve jugando alguno de estos cuatro partidos? Espero que sí, espero poder entrar y aportar mi granito de arena, pero eso ya es decisión del mister y del staff. Si me llama o tengo la oportunidad de jugar, lo voy a dar todo para poder ayudar.

Su gran rendimiento en la Premier y la llamada de la selección no va a pasar desapercibido en España. Recibirá ofertas. ¿Le apetece volver? Siempre lo he dicho, no es una puerta que he cerrado. Está claro que me gustaría probar la Liga, pero bueno, eso ya forma parte de cuando acabe esta convocatoria. Ahora mi foco está en la selección y en lo demás no pienso. Cuando acabe se abra todo un poco, pues habrá que pensar qué pasa. Ahora estoy en Brentford y la verdad que estoy muy contento.