La Federación Española de Fútbol estudia denunciar a Javier Tebas por los audios en los que habla de "cargarse a Rubiales"

La tensión entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol sumó este miércoles un nuevo episodio en un enfrentamiento que está yendo en aumento. Unos audios filtrados de Javier Tebas y publicados por OKDiario, en los que afirma que hay que "cargarse" a Luis Rubiales han desembocado en una nueva batalla entre ambos organismos. El presidente de LaLiga respondió con un tuit contra la RFEF, acusando su presidente de "obsesión por espiar", mientras que el ente federativo ya ha anunciado que denunciará a la patronal.

"Sí, sí, hay que cargarse a Luis Rubiales", dice Javier Tebas en la grabación filtrada en respuesta a un interlocutor desconocido que le dice que "aquí, el objetivo es cargarnos al Rubialismo a Luis". También sale el nombre de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que Tebas considera que es "el que le está salvando al culo" al presidente de la RFEF.

La respuesta de Tebas llegó a través de su cuenta de Twitter, en la que acusó al presidente de la Federación de enviarle a alguien para grabarle. "Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis-grabadora a grabar como reacciono a sus denuncias. La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites".

El titular es falso ¡y la grabación es del sábado pasado! (28 mayo) pueden sacarla íntegra. Yo participé a petición de un directivo de la RFEF que pidió denunciar irregularidades y vejaciones. No era el primero ni será el último. https://t.co/YcCDe5Ut4b — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 1, 2022

Tras analizar los audios de Javier Tebas, la Federación Española de Fútbol ha anunciado que está estudiando presentar una denuncia contra el presidente de LaLiga.

"La RFEF lamenta que el presidente de una organización que forma parte de la estructura federativa pueda conspirar en una trama donde incluso se trata de captar o asesorar -como él mismo ha reconocido- a empleados federativos con la búsqueda de un claro objetivo: 'hay que cargarse a Luis Rubiales y Alejandro Blanco', presidentes de la RFEF y del COE", pone el escrito federativo.

Rubiales está siendo investigado por la Fiscalía por, presuntamente, haber grabado de manera ilícita sus conversaciones con diversos políticos, desde Pedro Sánchez hasta varios ministros.

La crisis institucional que atraviesa la RFEF está siendo crítica y el puesto de Rubiales al frente de la misma está en serio riesgo. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, afirmaba a 20minutos.es recientemente que la posibilidad de inhabilitarle está encima de la mesa.