Fernando Alonso lleva corriendo toda la temporada lesionado y le quedan meses de recuperación

Fernando Alonso lleva una temporada un tanto dubitativa que le ha colocado en una posición complicada. El 7º puesto del GP de Mónaco fue su mejor resultado del año, y parece que no sólo es por un Alpine A522 que ha arrancado peor de lo esperado, sino porque además está compitiendo algo mermado.

Lo confesó después de la carrera en el Principado: lleva lesionado desde el GP de Australia, cuando un absurdo accidente le privó de pelear por un gran resultado en la clasificación.

El citado accidente no parecía serio, a priori. Una pieza de apenas 2 euros de coste le costó un golpe contra las protecciones del que, aparentemente, salió indemne. Nada más lejos.

Ya desde hace tiempo muchos usuarios se dieron cuenta de que Alonso llevaba vendajes en sus manos, especialmente en la mano izquierda. Aunque algunos especulaban con que fuera un guiño a Benzema, como gran madridista que es, realmente es porque tiene afectada la muñeca, la mano izquierda y el pulgar.

Cuestionado sobre la carrera y su táctica que acabó por desquiciar a Hamilton, Alonso también confesó que lleva desde ese golpe en Melbourne con dolores y que necesita descansar.

"Huesos, ligamentos, tendones y todo eso es un desastre ahora mismo. Necesito dos o tres meses. No requiere cirugía, no puedes hacer nada. Solo descansar. Y desafortundamente, cada dos carreras tengo que pilotar. Intento descansar, pero esto me tomará unos meses", relató, en declaraciones recogidas por 'The Race'.

Pese a que corra con dolor, Alonso no está dispuesto a perderse ninguna carrera porque eso implicaría dejarle su asiento a Oscar Piastri, probador de Alpine, y máximo candidato a quitarle el sitio en Alpine si al final decide no renovar.