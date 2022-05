Luis Rubiales renuncia a la parte variable de su sueldo como presidente de la RFEF

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha renunciado tal y como anunció a la parte variable de su sueldo anual y percibirá 675.761 euros en este 2022, tal y como ha aprobado este lunes la Asamblea General del organismo, con 83 votos a favor y una abstención.

Asimismo, la Asamblea General de la RFEF aprobó sus "mejores cuentas de la historia en lo económico", con unos beneficios de 32 millones de euros.

En 2021 el sueldo anual de Luis Rubiales fue de 634.518 euros brutos (339.237 netos) y, una vez realizado el cierre de cuentas de 2021, la cantidad que debería tomarse como base para el cálculo de la retribución de 2022 era de 680.827 euros, más el IPC del año pasado (6,5 por ciento) y la ayuda a vivienda.

Pero, a petición de Rubiales, la base de la retribución será de 634.518 euros. Así, la propuesta aprobada, con el IPC actualizado, es de 675.761 euros brutos (371.669 netos) y se reduce la ayuda a vivienda dejándola en 3.000 euros brutos al mes (1.650 euros netos), unas cifras que se aplicarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. Así, el salario del presidente de la RFEF tendrá una reducción de unos 50.000 euros anuales de la parte variable.

De esta manera, el presidente del organismo aprueba su nueva salario tras la polémica que suscitaron sus audios publicados por El Confidencial, en los que mantenía conversaciones con el futbolista del FC Barcelona y CEO de Kosmos, Gerard Piqué, sobre la organización de la Supercopa en Arabia Saudí y otras acciones que podían suponer un supuesto conflicto de intereses.

"Hay gente que me compara con el presidente del Gobierno y no sé por qué. La RFEF es una entidad privada del deporte, y soy de los que menos gana tanto cuantitativamente como de manera proporcional. Ante la mentira y la manipulación, seguiremos con el rigor por bandera", explicó sobre su salario Rubiales.

El comisionado de Control Externo de la RFEF, Tomás González Cueto, abordó durante esta Asamblea General este supuesto conflicto de interés vinculado a Gerard Piqué, asegurando que es un "relato en los medios". "Puede resultar muy sonoro. Yo he repasado todas las leyes españolas y europeas y no he sido capaz de encontrar un encaje de ese presunto conflicto de intereses atribuido a Gerard Piqué", recalcó, repitiendo que la RFEF no ha pagado comisiones por este acuerdo con Arabia Saudí.

"La relación con el Gobierno y la Federación de Arabia Saudí es una relación estable a largo plazo que ha sido muy beneficiosa para el fútbol español hasta el momento", aseveró González Cueto. "La edición en Yeda fue brillante, con un impacto muy positivo. Tras la pandemia, se mostraron dispuestos a extender el contrato durante 10 años, a cambio pagaban lo correspondiente a 2021, que se celebró en España", añadió.