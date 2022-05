Florentino Pérez: "Hoy no existe Mbappé, existe el Real Madrid, que ha sido campeón de Europa"

Florentino Pérez no cabía dentro de sí tras la victoria del Real Madrid en la final de la Champions League ante el Liverpool. El presidente del club blanco aprovechó el 14º título de Copa de Europa de su equipo para pasar página en todo lo relacionado con las calabazas de Mbappé, que prefirió renovar con el PSG a fichar por el conjunto entrenador por Carlo Ancelotti.

"Hoy no existe Mbappé", contestó Florentino Pérez cuando le preguntaron por el jugador francés en los micrófonos de TVE. El presidente del Real Madrid, que ha sido cuestionado por la delantera blanca encabezada por Benzema y Vinícius, tuvo muy buenas palabras para sus jugadores.

"Esta delantera es difícil de mejorar", dijo, aunque también añadió que el Real Madrid no deja de mirar al mercado. "Todos los años hacemos alguna incorporación". Eso sí, parece que ya da igual si esa incorporación no es Mbappé. "Hoy no existe Mbappé, existe el Real Madrid, que ha sido campeón de Europa".

Florentino Pérez quiso dejar claro que uno de los mayores pilares del Real Madrid es "la unidad que existe entre el equipo, la afición y el entrenador", al tiempo que reconoció que estar muy contento "porque hemos hecho un equipo que se lleva muy bien".

El presidente tuvo también un guiño hacia los socios del Real Madrid, recordando que el equipo blanco es "un club de los socios, somos un club con valores y nuestra satisfacción es que todos estén contentos".