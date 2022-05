Luka Modric vuelve a demostrar su amor por el Real Madrid: "No voy a hacer un Mbappé al club"

Alrededor del Real Madrid sigue habiendo resaca de lo ocurrido con Kylian Mbappé. Una decisión que no gustó a ningún futbolista del club y se ha dejado notar en prácticamente cada comparecencia de los jugadores del Madrid.

Una vez más, si uno de los grandes estandartes del club como Karim Benzema minimizaba el impacto de lo sucedido, al negarse a hablar de "cositas pequeñas", Modric seguía la corriente de su compañero en el Media Day.

En los micrófonos de 'El Partidazo de Cope', el croata volvió a demostrar ese madridismo que le corre por las venas y que no se ha cansado de recalcar habitualmente.

"No, porque no sabíamos nada. No tenía ninguna expectación. Se hablaba mucho de esto, durante un año, pero nosotros no sabíamos nada; si iba a pasar o no, y por eso hay que cerrar ese tema y no hablar más de eso", explicó sobre el fallido intento de fichar al delantero.

Además, quiso dejar a un lado todo lo ocurrido e instó a centrarse en su objetivo: la Champions. "Tenemos la final de la Champions que es lo más importante de todo. El Real Madrid va a seguir en lo más alto, por encima de cualquier jugador", apuntó.

Su renovación, que siempre ha estado cerca de cerrarse por sus ganas de seguir en Madrid, parece prácticamente cerrada. "¿Hacer lo de Mbappé? Yo no. Yo no lo hago, seguro. Pero que el club me lo haga a mí. No, estoy bromeando", reía.

"Yo he dicho muchas veces que quiero acabar mi carrera en el Real Madrid. Me siento bien, pero no pienso mucho en el futuro, estoy centrado en el presente", sentenció.