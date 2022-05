Oleg Prudky, el campeón ucraniano de boxeo que murió luchando en primera línea contra Rusia

La gran tragedia de las guerras es la pérdida de vidas humanas, militares o civiles, durante los conflictos. Un drama al que estamos asistiendo en la actualidad por la invasión rusa de Ucrania, donde las bajas se cuentan por miles.

Una de ellas es Oleg Prudky, de apenas 30 años, célebre boxeador amateur que tenía en su palmarés un campeonato nacional en Ucrania. Murió el pasado domingo, junto a otros tres compañeros, mientras luchaba en primera línea del frente como miembro de las fuerzas especiales de la Policía de Cherkasy, tal y como anunciaron desde la federación de boxeo nacional y confirmó su propia mujer, Mariana, en sus redes sociales.

"Oleg Prudky, fue asesinado en los combates contra los ocupantes rusos", escribían desde el organismo que rige el boxeo ucraniano, bajo cuya bandera el malogrado deportista participó en europeos y hasta en la Serie Mundial de Boxeo.

"Uno de los mejores boxeadores de la región de Cherkasy", cuentan desde la federación local de su región, que lamentó con pesar el fallecimiento en combate de una de sus grandes figuras.

Padre de familia y un ejemplo para sus amigos

"La guerra se lleva lo mejor, no me creo que ya no estés", comenzaba el texto escrito por Mariasha, su mujer y madre de sus dos hijas.

"Fuiste como un sol brillante, un ejemplo para tus hijas, que tanto te adoran y me preguntan cada vez, "y cuándo viene papá". Cómo decirles que no te volverán a ver… Fuiste un ejemplo para tus amigos y colegas", se despedía Marisha en un post de Instagram acompañado de varias fotos de la pareja y las hijas de esta.