Luis Enrique cierra filas con Rubiales y califica de "apaleamiento público" la filtración de sus audios

Luis Enrique se contuvo, a medias, cuando se le cuestionó en la rueda de prensa posterior a la convocatoria de la selección española para la Nations League.

El seleccionador fue cuestionado sobre los audios filtrados de Luis Rubiales y cerró filas en torno al presidente y a la honorabilidad de la RFEF, cuyo trabajo calificó de excelente en cuanto a la limpieza.

"Afectar a nosotros en nada. Es imposible vivir alejado del apaleamiento público que vive el presidente. Desde aquí expresarle la confianza absoluta, del staff, y basado no solo en el conocimiento sino en el trabajo. Puedo afirmar como asambleísta que la RFEF tiene los máximos estándares de transparencia. A partir de ahí, intereses que se me escapan y que no tengo interés en juzgar", dijo al respecto.

Insistido sobre ello, y en concreto sobre las presiones de Gerard Piqué, el seleccionador repitió que había respeto entre todas las partes. "Si algo he sentido desde que soy seleccionador es respeto por la profesión. Tengo la suerte de que el director deportivo Molina, el presi Rubiales o el señor Luis Rubiales porque no puedo dar intimidad, han sido futbolistas y saben hasta dónde tiene que llegar su competencia. Me siento respaldado y soy el que tiene que tomar las decisiones deportivas, y no me meteré en las decisiones que tiene que tomar el presidente. No voy a entrar en ninguna contestación más de este tema que es escandaloso, feo y muy injusto", intentó zanjar al respecto... hasta que le volvieron a cuestionar si, desde el punto de vista deportivo, Piqué podía volver.

"Es español? ¿Quiere venir a la selección? Lo del audio me da igual, ¿quiere venir a la selección? ¿Convocarle? Es la pregunta del millón. Primero se la daría al jugador antes que a un medio de comunicación. Es español y juega al máximo nivel, yo soy todo oídos", finalizó.