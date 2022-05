Fernando Alonso incendia la F1 en el GP de España: llama "incompetentes" a los comisarios

Fernando Alonso no se ha mordido la lengua al hablar sobre las sanciones que recibió en el GP de Miami y la labor de los comisarios. En rueda de prensa previa al GP de España, el piloto asturiano cagó con dureza contra los stewards, a los que clasificó de "incompetentes".

"La sanción no fue justa. En nuestra opinión fue muy injusta y provocada por la incompetencia de los comisarios, que ni siquiera nos dieron pruebas de que su decisión no era la correcta. No puede darse esa falta de profesionalidad en un deporte así", dijo Alonso sobre lo sucedido. "Cuando fuimos a verlos, ni siquiera estaban en su oficina".

Alonso fue sancionado en dos ocasiones y se quedó sin puntuar en Miami. La primera, admitida por el propio interesado, fue porque tocó al francés Pierre Gasly, mientras que la segunda llegó por saltarse un piano en el Hard Rock Stadium.

"Me salté una curva, después devolví el tiempo en la siguiente vuelta... y ellos tomaron la decisión sin ni siquiera pedir pruebas", explicó Alonso. Ante dichas declaraciones, el piloto fue preguntado si había visto alguna mejora en el trabajo de los comisarios de un año para otro, a lo que contestó con un contundente "no".