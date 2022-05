Pedrerol se pone pesimista con el fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "Cada día que pasa lo veo peor"

En un momento en el que los rumores sobre el futuro de Kylian Mbappé cambian cada minuto, pero que generalmente apuntan a que el delantero francés terminará jugando en el Real Madrid la próxima temporada, Josep Pedrerol se ha mostrado más pesimista que nunca.

El presentador de El Chiringuito, todavía ausente en el programa al estar pasando el Covid-19, intervino mediante llamada telefónica en la emisión del miércoles al jueves para soltar una bomba. Según Pedrerol, cada vez es más complicado que Mbappé fiche por el Real Madrid.

"Día que pasa, día que lo veo peor. Admiro a aquellos que dan por hecho que está todo firmado y cerrado por el Madrid, pero... En el mes de septiembre estaba todo pactado: las cifras, los años... Todo cambia hace un mes", explicó Pedrerol.

"Lo que dijo el otro día de que ya tiene una decisión tomada y lo anunciará en los próximos días, no lo ha entendido nadie en el Real Madrid. Porque anunciarlo antes de la final de la Champions no era el plan del club. Si me preguntáis cómo está el fichaje de Mbappé por el Madrid, la respuesta en estos momentos es 'mal'", insistió el presentador de El Chiringuito. "Ojalá me equivoque y vuelva todo a reconducirse. Ojalá la presión de Macron, de Qatar y demás no influya en Mbappé".

Además, Pedrerol apuntó un detalle que no todos están teniendo en cuenta. "El Madrid debe pensar en la Liga de Campeones. Este muchacho no puede despistar a nadie. También creo yo que habría un tema ahí que habría que analizar", avisó el presentador.

"Nadie habla de la final de la Liga de Campeones que juega el Real Madrid. Es todo Mbappé. Sería analizable si Mbappé puede estropear la final de la Liga de Campeones, diga lo que diga, y cuando quiera decirlo", zanjó Pedrerol.