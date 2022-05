El eritreo Girmay se retira del Giro después de su accidente con el champán tras hacer historia

Según informa La Gazzetta dello Sport, el ciclista eritreo Biniam Girmay se ha visto obligado a abandonar la edición de 2022 del Giro de Italia. Lo hace después de entrar en la historia al ser el primer ganador de etapa de raza negra en una 'grande'.

Tras lo sucedido el ciclista tuvo que ser ingresado en un hospital para ser atendido por problemas de visión propiciados por el golpe en el ojo. Girmay no está en ningún peligro, según informaron los doctores, pero los médicos le recomendaron reposo para que el daño no fuese a mayores. Continuar en el Giro no estaba entre lo más adecuado para llevar a cabo una recuperación idónea.

Debido a la opinión de los médicos, el equipo Intermarché-Wanty decidió no correr riesgos y dejar a Girmay fuera de lo que resta de Giro de Italia y así poder seguir contando con él en carreras posteriores.

Girmay, de 22 años, era debutante en la ronda italiana, a la que llegó después de ganar en la Gante-Wevelgem, una de las clásicas con más prestigio del calendario ciclista.