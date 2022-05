Klopp, sobre la homosexualidad en el fútbol: "Que en 2022 hagamos de esto algo trascendente es una locura"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, compareció en rueda de prensa y fue preguntado por la decisión de Jake Daniels, jugador del Blackpool FC de segunda división, de revelar su homosexualidad. Las palabras del técnico deberían hacer pensar a más de uno.

El entrenador del Liverpool declaró que "es fantástico que haya sido lo suficientemente valiente para hacerlo", refiriéndose al hecho de que Jake Daniels hablase sin tapujos sobre su sexualidad. Klopp prosiguió valorando muchísimo la madurez del jugador. "Con 17 años, es absolutamente excepcional. Viéndolo hablar no creía que tuviese 17 años. Es un chico muy maduro".

Sobre la situación que se crea alrededor del jugador, Klopp no tuvo ninguna duda. "Toda la comunidad del fútbol le apoyará, sea lo que sea, 100% seguro", comentó. "Estaba convencido de lo que estaba diciendo y me encantó como transmitió el mensaje porque quiso hacerlo, e hizo bien. Dijo que no quería esconderse más y ésa es la forma de enfocarlo".

El entrenador del Liverpool confesó que la decisión de Daniels debería ser una puerta abierta para otros futbolistas. "No lo conozco, pero estoy muy orgulloso de él. Es un paso muy importante. Que en 2022 hagamos de esto algo trascendente es una locura, pero vamos mejorando y es un buen comienzo. Ahora espero que otro le sigan y hagan lo mismo. Sería extraordinario".

Antes de zanjar el tema, Klopp tuvo unas últimas palabras para el joven del Blackpool FC. "Se sentó ahí y dijo todo eso. Pensé, 'Dios mío, ahora está donde quería'. Es pura clase".