Se acabó la histórica racha de Feliciano López: no disputará Roland Garros

Roland Garros tendrá una ausencia notable en su cuadro principal en este 2022: Feliciano López. El español ha caído con el italiano Gianmarco Moroni en la previa del torneo parisino por 6-1 y 7-6, por lo que por primera vez desde 2002 no estará en una ronda final de Grand Slam.

A sus 40 años, el toledano ya contaba con el récord de la racha más larga disputando al menos un encuentro de los grandes. Hay que remontarse precisamente a Roland Garros en 2002 para ver la primera vez de este tenista que aún cuenta con el hito de ser el más longevo en el circuito.

Ha dejado la cifra en 79 participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam, que se ha acabado en el Open de Australia de 2022, y se ha quedado a solo un partido del récord absoluto (sin que sean seguidas) de participaciones, 80, que ostenta aún Roger Federer.

🇪🇸 Feliciano López cae en la fase previa de Roland Garros y rompe su racha de 7️⃣9️⃣ Grand Slams consecutivos, récord absoluto en la historia del tenis



Feliciano queda a una del récord de las 8️⃣0️⃣ participaciones totales -no consecutivas- de 🇨🇭 Roger Federer pic.twitter.com/no7a8I2J3q — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) May 17, 2022

López sigue en un 2022 en el que no levanta cabeza. No ha ganado ninguno de los nueve partidos que ha disputado esta temporada, y no tiene visos de que lo vaya a superar a corto plazo.

Clasificado en el puesto 111 del mundo tras su derrota en primera ronda del Conde de Godó, al que llegó con poca preparación tras haber efectuado su labor de director del Mutua Madrid Open, se veía obligado a pasar por la fase clasificatoria de París para encadenar su 80 grande consecutivo.

Desde su participación en Wimbledon en 2018 se convirtió en el tenista con más participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam, por delante del suizo Federer, con 66, una serie que alargó hasta ahora.

Precisamente sobre la hierba londinense es donde ha conseguidos sus mejores resultados, los cuartos de final que jugó en 2005, 2008 y 2011, la misma ronda en la que cayó en el US Open de 2015.

López también ostenta el récord de mayor número de participaciones en los torneos de Masters 1000.