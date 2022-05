La tenista Destanee Aiava explica su intento de suicidio: "Me iba a tirar por un puente; no quería llegar mi 22º cumpleaños"

Destanee Aiava podía haber sido un referente en el siempre nutrido tenis australiano. La joven de 22 años recién cumplidos había emprendido una carrera relativamente prometedora pero, como muchos deportistas, cayó presa de las garras de la depresión.

La situación llegó a tal punto que se subió a una barandilla, se asomó al precipicio y estuvo a punto de saltar para quitarse la vida. Ahora, cuando se cumple justo un mes de aquel incidente, ha publicado una durísima carta en la que cuenta cómo fue aquel intento de suicidio.

Este es el texto íntegro del escrito en su instagram, que ha acompañado de tres fotos en las que se le ve, afortunadamente, feliz:

"La noche del domingo de Pascua (17 de abril) me iba a tirar de un puente en la M1, pasaron 3 personas, me sacaron de la barandilla y me llevaron a casa.

No quería llegar a mi 22º cumpleaños, pero sé que mi familia y amigos estarían felices de saber que estoy vivo en este día que debe ser especial.

A veces, las personas con las que te encuentras en la vida pueden hacerte sentir que no eres digno de ser amado, pero al final del día he aprendido:

“Dios es fiel, y no dejará que seáis probados más allá de vuestras fuerzas, sino que con vuestra prueba también os dará la salida para que podáis soportarla”

Gracias por enviarme vuestro amor y buenos deseos si los tenéis hoy,

Con cariño, D."

En caso de tener ideas suicidas, existen varios teléfonos de ayuda, como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el teléfono contra el suicidio, el 024.