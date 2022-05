20minutos te invita al partido entre España y los ‘Classic All Blacks’: 10 entradas dobles

En 20minutos queremos invitarte al partido que se jugará este sábado 21 de mayo en el Wanda Metropolitano entre España y los Classic All Blacks. Para ello, sortearemos 10 entradas dobles para un duelo que comenzará a las 20.45 horas y que tendrá actividades paralelas desde las 12.00h.

¿Qué tengo que hacer para participar en el sorteo? Muy sencillo, acércate a alguna de nuestras redes sociales y sigue las instrucciones que ahí te dejamos. Sortearemos las 10 entradas dobles entre los seguidores de Instagram, Twitter y Facebook... Así que, si participas en las 3 redes sociales tendrás el triple de oportunidades de resultar ganador.

Pese a que la hora de comienzo sea las 20.45 horas, las actividades paralelas se iniciará a partir de las 12.00 horas con la apertura de la 'Fan Zone' gratuita y accesible para todos los aficionados al rugby en las inmediaciones del estadio del Atlético de Madrid.

Asimismo, permanecerá abierta para celebrar el llamado 'Tercer Tiempo' una vez termine el encuentro. Así, habrá música en directo, dos bandas de rock distintas, un dj, un grupo de danza maorí procedente de Londres, con el patrocinio de la embajada de Nueva Zelanda en España, entre otros eventos.

¿Quiénes son los Classic All Blacks?

Básicamente, los Classic All Blacks son un equipo de veteranos de los famosos All Blacks de la selección neozelandesa. No se trata de un equipo oficial, por decirlo de algún modo, sino de un combinado de jugadores con pasado en el equipo nacional que actualmente están centrados en el rugby de clubes.

Para su próximo compromiso, el que les traerá a España para enfrentarse al XV del León, los Classic All Blacks han formado un auténtico equipazo con antiguos internacionales de Nueva Zelanda que ahora juegan en Gran Bretaña, Japón o Francia. Entre ellos habrá campeones del mundo como Jerome Kaino, Luke McAlister o Conrad Smith. Un auténtico elenco de estrellas que estará bajo las indicaciones del entrenador Tama Umaga y que viajará a España con un embajador de auténtico lujo como el legendario Dan Carter, considerado como uno de los mejores All Blacks de todos los tiempos.