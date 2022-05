Jake Daniels, del Blackpool, primer jugador profesional en declararse abiertamente gay en Reino Unido en 32 años

El futbolista del Blackpool, equipo que milita en la segunda inglesa, Jake Daniels ha declarado abiertamente su homosexualidad en un comunicado difundido por el propio club.

El futbolista, proveniente de la cantera de este equipo del noroeste de Inglaterra, es el primer jugador profesional en hablar abiertamente de su condición sexual en Reino Unido, desde que Justin Fashanu lo hiciera en 1990.

"Este año he hecho mi debut con el primer equipo y he marcado 30 goles con el juvenil, además de firmar mi primer contrato profesional. Pero fuera del capo he estado escondiendo a mi verdadero yo. He sabido toda mi vida que soy gay y ya estoy preparado para salir del armario y ser yo mismo", explica el jugador en el texto difundido.

"Es un paso a lo desconocido al ser uno de los primeros jugadores de este país en revelar mi sexualidad, pero me he inspirado en otros deportistas como Tom Daley o Josh Cavallo para tener la valentía y determinación de conducir el cambio", añade Daniels.

El jugador agradece a su familia y al club el apoyo recibido en todo momento, apoyo que también le ha brindado la propia Premier League que, a través de Twitter la ha asegurado que todo el mundo del fútbol está de su lado.

The footballing world is with you, Jake 🏳️‍🌈 — Premier League (@premierleague) May 16, 2022

"Odio haber mentido toda mi vida y haber tenido la sensación de que debía cambiar para encajar, pero quiero ser un modelo haciendo esto", cuenta el jugador, que espera que su ejemplo contribuya a que los futbolistas homosexuales tengan la valentía de salir del armario y contribuir a que ser gay deje de ser un tabú en el deporte masculino, especialmente en el fútbol.