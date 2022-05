La jornada 37 de LaLiga se disputará en horario unificado el domingo a las 19:30, a excepción del Espanyol vs Valencia, sin trascendencia en la tabla, que se juega el sábado a las 18:30.

Una penúltima fecha de la competición que podrá ser definitiva para los puestos de descenso y las plazas finales para Europa con duelos como Betis vs Granada, Getafe vs Barcelona o Sevilla vs Atlético que prometen ser frenéticos.