Alpine le declara la guerra a la FIA por las sanciones a Fernando Alonso en Miami

En Alpine siguen dándole vueltas a lo ocurrido en el GP de Miami. Sus dos pilotos entraron en meta entre los 10 primeros, pero a Fernando Alonso le cayeron dos sanciones que, a la postre, le hicieron acabar en una insuficiente 11ª posición.

Aunque ellos admiten que fue cosa suya porque fueron incapaces de presentar una reclamación en condiciones, también señalan a la Federación Internacional de Automovilismo por no haber hecho correctamente su trabajo. En concreto lo hacen en boca de Otmar Szafnauer, el jefe del equipo, que habló al respecto el domingo y ahora lo ha recuperado el portal 'Motorsport.com'.

La queja del dirigente viene dada sobre la normativa en sí. "Tenemos que hablar con la FIA en el próximo Gran Premio. Necesitamos claridad sobre esto, necesitamos una forma de decir, 'mira, tienes que devolver más tiempo'", explicó, porque entienden que Alonso fue sancionado porque la norma no es clara.

El asturiano recibió 5 segundos de castigo por acortar la trazada de la chicane de la curva 14 cuando estaba pugnando por mantener la 8ª posición. Aunque el español redujo la velocidad, según los comisarios de la FIA no lo hizo lo suficiente. La dificultad para establecer cuánto tiempo debe devolver en caso de infracción es lo que ha provocado el enfado en Alpine.

"Si te sales de la pista y ganas tiempo, es decir, si pasas a alguien que estaba por delante de ti, entonces es fácil de determinar, tienes que devolver la posición, pero en este tipo de situaciones, en las que todo el mundo está detrás de ti, ¿cómo puedes saberlo?", se lamentaba Szafnauer.

"Necesitas esa información, y creo que fue totalmente injusto penalizarle después. Estaban detrás y acabaron detrás, entonces, ¿por qué lo penalizas? Porque estaba bastante por delante, y si lo está, solo haz que devuelva lo que ha ganado, no sanciones con cinco segundos, porque solo ganó dos, tres o cuatro décimas", opina el jefe en el muro de Alpine.

Estos 5 segundos de sanción por saltarse la curva 14 se unieron a los que le endosaron previamente por haber golpeado a Pierre Gasly cuando luchaban por posición. En ese incidente no hay lugar a la duda, y el propio Alonso admitió que era un castigo justo.

Sin embargo, en otras situaciones no ocurrió lo mismo. Szafnauer también lamenta la falta de consistencia en las decisiones de dirección de carrera, algo que ya pasaba anteriormente. "Tratas de hacerlo lo mejor posible y recibes ese tipo de penalización. ¿Acaso Mick Schumacher no chocó con Sebastian Vettel cuando estaba en puntos y lo sacó de la pista? ¿Lo hizo? ¿Qué tipo de penalización recibió? No hubo nada…", recordó.