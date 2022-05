Jérémie Makiese, a lo Julio Iglesias: el representante de Bélgica en Eurovisión es un talentoso portero

Jérémie Makiese fue uno de los clasificados en la segunda semifinal de Eurovisión y representará a Bélgica el sábado en el Pala Alpitour de Turín en la gala definitiva. No está, ni mucho menos, entre los favoritos, pero el cantante ya se siente muy satisfecho por su participación en el Festival de festivales.

A sus 20 años, Makiese ya sabe lo que es ser todo un fenómeno en su país por su condición de campeón de la edición belga de 'La Voz', pero la música no es su único camino profesional. De hecho, actualmente lo compagina con el fútbol.

Criado en la cantera del BX Bruselas, Makiese juega de portero. Desde muy joven se le vieron maneras, tanto con el micrófono como con los guantes, y ya ha pasado por varios equipos: Jeunesse Molenbeek, Royal Wallonia Walhain, La Louvière Centre y, desde el pasado mes de septiembre (cuando ya sonaba fuerte en los círculos musicales belgas), en el Excelsior Virton.

Aunque no ha debutado en el primer equipo, dado que su fichaje coindició con su ascenso musical, Makiese siempre ha destacado que no quiere dejar el fútbol. De momento le está suponiendo mayor éxito su carrera musical, pero él no quiere que el deporte desaparezca de su vida. Ya tuvo que renunciar (temporalmente) a sus estudios superiores de geología.

Su caso guarda notables paralelismos con el de uno de los artistas españoles más internacionales de la historia: Julio Iglesias. El gallego comenzó una prometedora carrera futbolística que le llevó a la cantera del Real Madrid, y como Makiese también jugaba de portero.

Una lesión de rodilla (tras un fuerte accidente) le obligó a dejar el fútbol de alto nivel, por lo que se centró en su carrera musical. No le fue nada mal: ganó el Festival de Benidorm y luego representó a España en Eurovision con 'Gwendolyne'. Esta canción estaba dedicada a una novia francesa que tuvo y que conoció, precisamente, cuando ya empezaba a ser conocido en el ámbito futbolístico.

JULIO IGLESIAS: "Daría todo lo q he conseguido cantando por ser el portero titular del Real Madrid”.#Madridismo pic.twitter.com/aypmeNVOng — 110% Madridista (@110Madridista) March 23, 2016

Los casos de Makiese o Iglesias no son los únicos, ni mucho menos, de futbolistas que actuaron en Eurovision. En 2016, el representante de Irlanda fue Nicky Byrne, que antes de ser una estrella de la música como miembro del grupo 'Westlife' había sido un portero (también) salido de la cantera del Leeds y llegó a ser internacional en las categorías inferiores de su país.