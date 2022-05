La hemeroteca retrata a Guardiola: esto es lo que decía sobre gastar millonadas... antes del fichaje de Haaland

Pep Guardiola tiene un problema con la hemeroteca. El técnico del Manchester City suele ser firme en sus discursos ante los medios, con una retórica característica en la que la veracidad pierde en un muchas ocasiones la importancia debida.

Es lo que le ha ocurrido en estos días tras el fichaje estratosférico de Erling Haaland por el conjunto inglés, un movimiento millonario más de un club que lleva más de 1.000 millones invertidos.

Una cifra de lo más potente para una entidad que, al contrario de lo que Guardiola manifestó hace unos años, se lo puede permitir... como ha quedado sobradamente demostrado pese a lo que el ex del Barça dijo en 2019. Unas palabras que las redes sociales no han dudado en recordar:

"Hay salarios que no nos podemos permitir y presupuestos y traspasos que no podemos pagar. No pagamos 100, 90 u 80 millones por un jugador, no podemos pagarlo", aseguró Pep en 2018.

Algo que ratifico en 2021, en plena crisis por el Covid, cuando fue cuestionado sobre la necesidad de añadir un atacante a su ya millonaria plantilla: "Con los precios actuales no compraremos ningún delantero. Es imposible. No podemos permitirnos ese gasto. Todos los clubes tienen problemas financieros, no somos la excepción. A partir de hoy, la probabilidad de que no compremos un delantero para la próxima temporada es mayor". La hemeroteca.

El Manchester City se ha llevado, pese a lo que Pep vaticinaba, a la joya noruega Erling Haaland en una operación que, detallan los medios británicos, supondrá un total de 350 millones de euros entre cláusula, salario y bonus. Otro esfuerzo económico más para tratar de ganar la Champions.