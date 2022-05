Alcaraz deja clara sus intenciones de futuro: "Mi sueño es ser número 1 del mundo"

La brutal temporada que está realizando Carlos Alcaraz le está valiendo para recibir el halago de España y todo el mundo en general. Esta vez, le ha tocado ser reconocido como con la medalla de oro de Murcia, comunidad autónoma donde nació el joven tenista.

"Ahora mismo no veo límite, no me quiero poner ninguno", comenzaba Alcaraz al ser preguntado sobre situación en el ránking. Está sexto del mundo tras jugadores del calibre de Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverez, Stefanos Tsitsipas y Rafa Nadal.

"Al final todo lo que llegue, llegará, ahora mismo pienso en seguir trabajando", continuaba, demostrando que tiene los pies sobre la tierra y sin dejarse ir a pesar de su gran momento de forma.

Carlos Alcaraz: "No me quiero poner límites ahora mismo. Pienso en conseguir mi sueño que es ser el número uno del mundo. Todavía me quedan cinco jugadores por delante".

"Trabajo en conseguir mi sueño, en ser número uno del mundo. Todavía me quedan cinco jugadores por delante, lo cuál demuestra que hay que seguir trabajando", completaba el de El Palmar sobre sus intenciones y su futuro en el mundo del tenis.

López Miras, presidente de la Región de Murcia, reconoció que Alcaraz recibirá el próximo 9 de junio la Medalla de Oro de la comunidad autónoma. "Vas a pasar a la historia por muchas cosas, pero también por ser la persona más joven en la historia de la Región en recibir este galardón", aseguró el político.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, anuncia que otorgarán la medalla de oro de Murcia a Carlos Alcaraz: "La persona más joven que recibe este galardón".

Alcaraz, que debería estar presente en el Masters 1000 de Roma en estos momentos, se ha tomado un descanso en su calendario para llegar en plenas condiciones a Roland Garros.