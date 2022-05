El heroico palmeo de Alberto Abalde que le dio la victoria al Real Madrid ante el Obradoiro

El Real Madrid ganó por un ajustadísimo 88-89 al Obradoiro en su cancha, en una victoria 'in extremis' que se decidió por una de esas canastas de película, que demostró que los de Pablo Laso tienen también ese 'ADN' de la épica del equipo de fútbol.

El protagonista fue Alberto Abalde. Una contra de los blancos acabó con un lanzamiento de Sergio Llull, algo forzado, que parecía que se iba a ir fuera, hasta que llegó por detrás el alero para, con un sutil palmeo, hacer que la pelota se colase en la canasta. En el marcador, 0,2 segundos por delante que ya supuso el final del encuentro con el resultado ya sabido.

El público del pabellón Fontes do Sar no se lo podía creer, porque se les escapó una victoria que ya acariciaban y que habría sido clave para la permanencia. Los gallegos no acaban de cerrar los encuentros y con los partidos ante el Joventut y el Valencia en las próximas jornadas saben que van a tener que sudar mucho para certificar su continuidad en ACB.

Por su parte, los blancos mantienen su racha gracias a un final de partido en Santiago de los que hacen historia. Los 12 puntos en 8 minutos de Llull había complicado mucho la victoria del Obradoiro, que con cinco triples consecutivos en la recta final se veía ganador. No contaban con ese salto de Abalde.